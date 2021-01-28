İbrahim Kiras: Cumhur ittifakına katılması düşünülebilecek belki de son parti Saadet’tir

Zaten Cumhur ittifakına katılması düşünülebilecek belki de son parti Saadet’tir. Çünkü AK Parti karşıtlığı, doğru veya yanlış, Saadet Partisi’nin yapısal özelliğidir. Karamollaoğlu’nun çıkıp da “Gördüğüm lüzum üzerine iktidara destek veriyorum” demesi kendi kendini inkâr demek olur. Böyle bir adım atılacağına ihtimal vermek için hayal aleminde yaşamak gerekir. Bana sorarsanız, Asiltürk’ün de böyle bir niyeti olamaz. Çünkü AK Parti politikalarına karşıtlığı o hareket içindeki herkesten daha keskindir. İyi günlerinde hep karşısında durduğu bir iktidara tam da son nefesinde oksijen verip ömrünü uzatmayı arzu edeceği düşünülemez.

İbrahim Kiras’ın yazısı