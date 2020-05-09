İbrahim Kiras: CHP yeni bir ‘hikaye’ yazabilmiş değil

Bugünkü parti yönetiminin bambaşka bir siyasi zihniyete sahip olduğunu, asker ve sivil bürokrasinin desteğini değil halkın taleplerini esas almayı savunduğunu, dinle veya dindarlarla çatışır görünmekten kaçındığını biliyoruz. Bu anlayışla girilen İstanbul ve Ankara seçimlerinde alınan sonucun CHP’deki yeni siyasetin kalıcı hale gelmesine ve parti içindeki itirazları etkisizleştirmeye yol açmış olduğu da ortada. Ne var ki CHP henüz toplumun geniş kesimlerine hitap edecek yeni bir ‘hikâye’ yazabilmiş değil. (Diğer muhalefet partileri ve hususen AK Parti’den kopan kadroların oluşturduğu Gelecek ve DEVA partileri için de aynı durum geçerli.)

İbrahim Kiras’ın yazısı