İbrahim Kiras: CHP liderinin uygulamaya çalıştığı siyasi strateji oldukça basit…

Oysa CHP liderinin uygulamaya çalıştığı siyasi strateji oldukça basit… Ortada vadeli stratejisi, yüzde 25 oy oranına sahip olan partisini toplumun geniş kesimlerinden oy alabilecek hale getirmek. Kısa vadede ise amacı partisinin etki gücünü toplumun geniş kesimlerinin siyasi temsilcileriyle yürüttüğü işbirliği sayesinde yükseltmek.

Kılıçdaroğlu’nun en büyük başarısı herhalde İstanbul ve Ankara belediyelerini bir bakıma çeyrek asır sonra AK Parti’nin elinden almış olması, diye yazmıştım geçenlerde… Bu başarıyı partisinin oylarını arttırarak değil fonksiyonel bir muhalefet bloğu inşa edip muhalif seçmenin kimi yerde aralarındaki ideolojik uçurumlara rağmen ortak hareket etmesini sağlayarak elde etti.

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İbrahim Kiras’ın yazısı