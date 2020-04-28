İbrahim Kiras: Bunları söylemeyecek din adamı bulursanız ancak haber olur

Bir kaşık suda fırtına koparmak isteyenlerin kullanmak istedikleri malzeme şu: Diyanet İşleri Başkanı, okuduğu hutbede “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor” demiş. “Eee, ne var ki bunda!” diyeceksiniz. Haklısınız, gazetecilik tabiriyle ‘haber değeri’ olmayan sözler bunlar. Bunları söylemeyecek din adamı bulursanız ancak bu haber olur. Çünkü dinin bu konuya yaklaşımı bu. (Zaten konuşmanın devamında da alkollü içkilerin zararından söz ediyor; insanları bunlardan uzak durmaya çağırıyor.) Üstelik bu sözlerin içinde şiddet çağrısı falan yok; “dövelim, öldürelim, yok edelim” demiyor.

Buna karşılık, Ankara Barosu adına yayınlanan provokatif açıklama metnini gördünüz mü? Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerinin ‘kan koktuğunu’, hatta ‘insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiğini’ ileri sürüyor bu metin.

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Arkasındaki motivasyon ne olursa olsun çok tehlikeli bir girişim bu. Toplumun büyük kütlesini rencide ederek kışkırtmanın ne tür sonuçlara yol açabileceğini kestirmek mümkün değil.

Bu bakımdan, muhalefetin de bu konuyu iktidarla baro arasındaki bir mesele olarak görmekten uzak durmasında fayda var.

Çünkü birilerinin iktidar karşıtlığının sağladığı ahlaki meşruiyeti toplumun değerlerine yönelik bir düşmanlık ateşini yakmak için kullanmaları siyasi muhalefet açısından alarm sinyali olmalı.

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İbrahim Kiras’ın yazısı