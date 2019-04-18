İbrahim Kiras: Bu sefer yanlıştan dönmek için yeterli vakit kalmayabilir

Dolayısıyla bugün bu “sandık darbesi” retoriğine karşı çıktığım için, milli irade kavramının içini boşaltmaya itiraz ettiğim için, seçim sonuçlarına “olanda hayır vardır” diyerek bakmayı ve eksikliklerin giderilmesi için bir fırsat olarak görmeyi önerdiğim için bana kızanlar, kim bilir belki yakın bir gelecekte yine benim durduğum yere geleceklerdir.

Ama bu sefer yanlıştan dönmek için yeterli vakit kalmayabilir. Hatta belki arabanın manevra yapabileceği bir alan da bulunamayacak bu gidişle. Unutmayın ki geçmiş yıllarda iktidara yönelik uyarılar, eleştiriler ve itirazlar AK Parti medyasında da iyi kötü dile getirilebiliyordu. Artık bu hiç mümkün değil. Görünen o ki parti içinde de durum aynı. Yani, “uyarı sistemleri” devredışı bırakılmış halde son hızla meçhul bir menzile doğru gidiliyor.

Reklam

Bana kızanlar bunu da bir düşünseler iyi olur.

İbrahim Kiras’ın yazısı