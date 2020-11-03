İbrahim Kiras: Biden seçilirse ilişkilerin radikal biçimde değişmesini beklemek abartı olur

Trump tıpkı bizim gibi dış politikayı (ve genel olarak ülke yönetimini) kurumsal olmaktan ziyade informel kişisel ilişkiler üzerinden yürütmeyi tercih ediyor. Bu arada kendi kişisel çıkarlarıyla ülkesinin milli çıkarları arasındaki sınırın belirsiz kalmasını seviyor. Biz de son birkaç yıldır devlet yönetimini merkezileştirip kişiselleştirme yolunda önemli adımlar attığımız için halihazırdaki ‘informel ilişki’ işimize geliyor.

İşte tam da bu yüzden “Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkilerinin radikal biçimde değişmesini beklemek abartı olur” diye düşünüyorum. Çünkü bugün bizim Trump’la ilişkimiz kişisel bir ilişki. Kurumsal değil. ABD devletiyle ilişkimiz Trump ile ilişkimizden farklı bir düzlemde yer alıyor. O ayrı yürüyor, öbürü ayrı yürüyor.

Reklam

İbrahim Kiras’ın yazısı