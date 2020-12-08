İbrahim Kiras: Aşı konusu da maske işi gibi olmasın demiştim, daha kötü oldu

Aşı konusu da maske işi gibi olmasın demiştim bir iki ay önce. Ne yazık ki oldu. Hem de daha kötü oldu… Çin aşısına kalmayalım diye manşet atmıştı KARAR. Ne yazık ki kaldık… Vaktinde atılmayan adımların bu saatten sonra atılmaya başlanması kayıpları geri getirmeyecek.

Bu aşamada en fazla sayıda ülkeyle anlaşma yapan firma Biontech/Pfizer. En fazla sayıda sipariş alan firma ise AstraZeneca. Üçüncü faz ara sonuçları açıklandığı halde Rus devlet kuruluşu Gamaleya’nın aşısına ilgi yok. Galiba yalnızca Sırbistan sipariş vermiş. Çin firmalarının aşıları için de aynı durum geçerli. Çinli Sinovac’a aşı siparişi veren az sayıdaki ülkeden biriyiz.

Reklam

Bu noktada tek bir sorum var: Koronadan korunmamız için en uygun seçeneğin Çin aşısı olduğuna bizim adımıza karar vermiş olan devlet büyüklerimiz veya onlara destek olmak için “Çin aşısı öbürlerinden daha etkili” falan diye ‘haber’ yapan gazetelerin, TV kanallarının yöneticileri aşı yaptıracakları zaman önlerine Alman, İngiliz ve Amerikan aşılarıyla Çin ve Rus aşıları dizilip içlerinden hangisini istedikleri sorulsa (ve etrafta kimse olmasa) nasıl bir tercihte bulunurlar acaba?

İbrahim Kiras’ın yazısı