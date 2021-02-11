İbrahim Kiras: Anayasa tartışmasını açmasının sebebi yeni anayasaya ihtiyaç duyması değil

Bugün iktidarın başlatmaya çalıştığı anayasa tartışmasının amacı milli birliğimizin hem manevi hem de hukuki çerçevesini belirlemek olsaydı bu amacın veya böyle bir niyetin başkaca tezahürleri de olurdu herhalde.

Bu girişimin amacı toplumun farklı kesimlerinin kaygılarını ve korkularını, karşılıklı güvensizliklerini gidermeye yönelik bir sosyal mukavele veya bir milli konsensüs oluşturmak olsaydı en azından bu şekilde gündeme gelmezdi.

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Zaten bugünkü iktidar uygulamalarıyla toplum barışının, hukukun üstünlüğünün ve millet olma cihazlarımızın en büyük yıpratıcısı. Anayasa tartışmasını açmasının sebebi de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyması değil. Anayasa tartışmaları başladığında keskinleşeceğini bildiği ideolojik kamplaşmanın, kutuplaşmanın ve kavgaların sağ/muhafazakâr tabanı konsolide etmesini kolaylaştıracağını, en azından Cumhur İttifakı’nın tabanını kenetleyeceğini düşünmesi. Daha doğrusu, bunu ümit etmesi…

İbrahim Kiras’ın yazısı