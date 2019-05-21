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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kiras: ‘AK Partili küskün dindar Kürtler’ ve o fotoğraf

Samsun’daki 19 Mayıs törenlerine katılan siyasi parti liderlerinin birlikte çektirdikleri fotoğraf kamuoyunda epeyce yankı bulmuş görünüyor.

Siyaseten değerlendirildiğinde Erdoğan’ın HDP’lileri böyle bir törene davet etmesi büyük tutarsızlık olurdu, seçim kampanyası boyunca sergilediği tutumun sorgulanmasına yol açardı. Ne var ki Erdoğan Bu daveti AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapmıyor, Cumhurbaşkanı olarak yapıyor.

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Cumhurbaşkanlığı makamı ülkedeki diğer kurumlarla ilişkisini siyasi mülahazalarla değil, hukukla ve yerleşik kurallarla belirlese TBMM’nin üçüncü büyük partisini ülkenin resmi bayram kutlamasına davet etmemek gibi bir tuhaflık yaşanmazdı.

İbrahim Kiras’ın yazısı

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