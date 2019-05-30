İbrahim Kiras: AK Parti Kürt seçmene birebir ulaşma stratejisini uygulamaya koydu

Hem Millet İttifakı adayına oy vermiş olan HDP seçmeni hem de AK Parti’ye küsmüş olduğu düşünülen bir kısım ‘muhafazakâr Kürt’lerin kazanılması için çeşitli yollar araştırılıyor.

Ancak burada da bir açmaz var: HDP seçmenini çekmek için kullanılacak yöntemler Cumhur İttifakı’nın mevcut seçmeni üzerinde ters etki yapabilir. Bunun için iktidar partisi temsilcileri Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar gibi ilçelerde Kürt seçmene birebir ulaşma stratejisini uygulamaya koymuş durumdalar. Buna göre Binali Yıldırım’ın genel kampanyasında yatırım, proje, icraat gibi kavramlar işlenecek ama vatandaşlarla birebir temaslarda bölgenin özelliklerine uygun özel mesajlar verilebilecek.

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İbrahim Kiras’ın yazısı