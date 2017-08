İbrahim Kiras: 2019 yılı ‘beka’ dönemeci

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

(…) hem yerel yönetimler hem de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin yapılacağı 2019 yılı siyasetin hemen bütün aktörleri bakımından bir “beka” dönemeci. Çünkü son referandumun getirmiş olduğu yeni yönetim sisteminin gereği olarak siyasi aktörler için sonuç her halükârda “ya hep ya hiç” olacak. Tabiri caizse, seçimi kazanan her şeyi kazanmış, kaybeden her şeyi kaybetmiş olacak.

Bu yüzden sandığa yönelik hazırlıkların bu kadar erken başlamış olmasına şaşırmamak lazım.

Reklam

AK Parti için yüzde ellilik bloğun dağılmadan, gevşemeden bir arada tutulması her şeyden daha önemli. Dolayısıyla iktidar cephesinin bugünden sonra atacağı siyasi adımların her hâlükârda bu alanda bir konsolidasyona odaklı olmasını beklemek mantıklı görünüyor.

İbrahim Kiras’ın yazısı