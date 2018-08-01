İbrahim Karagül: Yeni müdahale ‘Yerli Üst Akıl’ı hedef alacak

Sadece Anadolu’daki bin yıllık siyasi birikim, kültürel kimlik ve zenginlik, milletler ortaklığı yeniden kaynaşmış, yeniden biraraya gelmiştir. 20. Yüzyılın Türkiye’si yoktur artık, olmayacaktır. Artık bin yıllık bir Türkiye vardır, bin yıllık bir güçle coğrafyaya ve dünyaya bakan bir devlet biçimlenmektedir.

Yeni müdahale “Yerli Üst Akıl”ı hedef alacak

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Bugün içerideki itirazların, eleştirilerin, gizli gizli örgütlenen yeni siyasal dalganın hedefi bu “yerli üst akıl”dır, bu büyük projedir. Bugün dışarıdan dalga dalga Türkiye’nin üzerine gelen saldırılar, tehditler, şantajlar ambargo uyarılarının hedefi işte bu yerli üst akıldır, bu büyük projedir.

Bugün dışarıda pişirilen “Türkiye’yi durdurma” planını içeriye servis edenler aynı güçlerdir, ama içeride ihale alanlar yenilenmiştir. FETÖ yerine başkaları ikame edilmiştir. PKK ve HDP kriptoları üzerinden toplumsal dalga oluşturulamayacağı için, eski kronik marjinal siyasi cepheler üzerinden toplumsal karşıtlık üretilemediği için, FETÖ’nün operasyon kabiliyeti büyük oranda kırıldığı için, siyasi partiler üzerinden bir müdahalenin etkisi olamayacağı için ikame yapılarla muhalefet örgütlenmesine girişilmiştir.

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“Muhalefet” suç değil bir haktır. Bizim burada sözünü ettiğimiz şey aslında “müdahale”dir. Bir dış operasyon, bir “iç işgalci” yapılanmanın birleşimidir. Bu yüzden “müdahale” yerlilik ve millilik dalgasına karşı olacaktır. “Yerli üst akıl” olarak tanımladığımız Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet sürekliliğinin üzerine kurgulanan Türkiye’nin büyük tarih yürüyüşüne karşı olacaktır.

İbrahim Karagül’ün yazısı