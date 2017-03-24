İbrahim Karagül: Yakında Avrupa’da çok büyük bir terör saldırısı olabilir

Dikkat edin; bir süredir Avrupa genelinde terör saldırıları yapılıyor.

Ama bunlar aynı zamanda birer istihbarat operasyonudur (…) yakında Avrupa’da çok büyük bir terör saldırısı olabilir. Eğer olursa, bu tam bir istihbarat operasyonudur.

Peki neler planlıyor olabilirler? Öncelikle Suriyeli mültecileri dışarı atmak. Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşmasının iptal edileceği endişesiyle Suriyelilere karşı yeni bir duvar örmek.

İkinci hedef ise bütün Avrupa’yı Müslümanlardan ve Türklerden arındırmak. AB ülkelerinin Türkiye ile krizi tırmandırmasının tek sebebi bu. Hesap gayet açıktır. Türkiye düşmanlığı üzerinden hem aşırı sağı güçlendiriyorlar hem de bütün yabancı düşmanlığı ile Müslümanları bütün Avrupa’dan sürmeyi planlıyorlar.

İbrahim Karagül’ün yazısı