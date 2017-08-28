İbrahim Karagül: Unutmayın, Malazgirt’te Bizans vardı, bugün de karşımızda Bizans var

Bugün ülkemize karşı dalga dalga gelen saldırılar, etrafımızı boşaltıp coğrafyada yalnız bırakma çabaları bundandır. 15 Temmuz bundandır, terör bundandır, Suriye’nin kuzeyinden kuşatma planları bundandır, NATO içinden gizli gizli vurmaları bundandır, ABD’nin terörle ortaklık yapıp Türkiye’nin belini kırmaçabaları bundandır, Avrupa’nın topyekûn Türkiye düşmanlığıbundandır.

Bu gerçeği anladığımız ölçüde bir gelecek kurmayı başaracağız. O yükseliş dönemini bu şekilde başaracağız. Onlar bizi hala Malazgirt’in Doğu’suna sürmek, O kapıyı ebediyyen kapatmak, Viyana’nın intikamını almak için vuruyorlar. Bin yıllık tarihin hesabını görmeye çalışıyorlar. Oysa bizim hesaplarımızı, hedeflerimizi, gelecek planlarımızı, o tarih dönüşünün nerelere uzanacağını göremiyorlar.

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Bugün de karşımızda Roma var, Bizans var

Unutmayın, Malazgirt’te Bizans vardı. Bugün de karşımızda Bizans var. Roma İmparatorluğu var. Ama bu toprakların Alparslan’ları bitmez. Bunu yüzlerce yıldır öğrenemediler. Hala aynı körlükle adımlar atıyorlar. Dünyanın en güçlü orduları da gelse, en büyük istila seferleri başlatılsa da o kapılar hiçbir zaman kapanmayacak.

Ve bunu 21. Yüzyılda bir kez daha öğrenecekler…

İbrahim Karagül’ün yazısı