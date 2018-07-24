İbrahim Karagül: ‘Üçüncü Büyük Yükseliş’ dönemi başlamış

Hesap çok büyümüş, iddia çok büyümüş, Türkiye çok büyümüş, geleceğe doğru yürüyüş çok hızlanmış, mesele Türkiye meselesi olmanın ötesine taşmış, bir coğrafya ve tarih dönüşü haline gelmiştir. Her büyük yükseliş döneminde olduğu gibi, bu döneme de birçokları ayak uyduramayacak, belki ne olduğunu okuyup anlayamayacak, tarih dışına itilecektir.

Bu ilk bakışta acımasızca gibi görünse de, coğrafyadaki bin yıllık tarihimizde gördüğümüz örneklere bakanlar için her şey yerli yerine oturacaktır. Çünkü bugün “Üçüncü Büyük Yükseliş” dönemi başlamış, oyunun kuralları değişmiş, büyük iddialar, büyük hesaplaşmalar, büyük mücadeleler dönemine girilmiştir.

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Yerli “üst akıl” ve küresel güç kaymalarını okumak..

Bundan sonra bu ülkede her şey coğrafya ve küresel ölçekte ele alınacaktır. Hiçbir şey Türkiye içi mesele olmayacaktır. Geriye bakıp söz söyleyenler değil, dünyadaki değişime, güç ve eksen kaymalarına, geleceğe bakıp söz söyleyenlerin dönemi başlamıştır.

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İbrahim Karagül’ün yazısı