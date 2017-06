İbrahim Karagül: Türkiye on yıldır, işte bu ‘Olağanüstülükler Çağı’na hazırlık yapıyor

Türkiye on yıldır, işte bu “Olağanüstülükler Çağı”na hazırlık yapıyor. Bizi zayıf yakalamak isteyen, aslında kurban seçenler, 20. Yüzyıldan sonra yeniden yükselen Türkiye görmek istemedikleri için, on beş yıldır hemen her türlü çokuluslu müdahaleyi denediler. Darbe girişimleri, Gezi terörü, 17 Aralık müdahalesi ve son olarak 15 Temmuzişgal girişimi!

Türkiye’yi hazırlıksız yakalamak istiyorlardı, Türkiye ise tehlikeyi görmüş, tek kurtuluşun daha da güçlenmek, büyümek olduğunuanlamıştı. İşte yaşadığımız çatışmaların özeti budur. Bu çatışmalarda, onlarca yıldır içeride besleyip örgütledikleri bütün terör örgütlerini seferber ettiler. FETÖ gibi istihbarat yapılanmalarını harekete geçirdiler. Yerli olan dışında ne kadar “yabancı unsur” varsa savaşa sürdüler.

İbrahim Karagül’ün yazısı