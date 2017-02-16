İbrahim Karagül: Türkiye-İran arasında savaş çıkarmak istedikleri ortada

Hiç kimse İran tanklarının Kabe duvarlarına dayanmasına müsaade etmez.

O gün o savaşlar İran coğrafyasının uzaklarında değil, içinde yaşanabilir.

Türkiye ile İran’ı savaştırma planı..

Kendi içindeki etnik zafiyeti her ülkeden fazla olan Tahran yönetimi, başka ülkeleri karıştırırken bunları da düşünmesi gerekir.

ABD yönetiminin İran’ı tehdit ettiği bir dönemde bunları yazmamız talihsizliktir. Türkiye-İran arasında savaş çıkarmak istedikleri ortadadır ve bu hepimiz için yıkım olacaktır. Ama bu haldeyken bile Tahran’ın birçok ülkeyi aynı anda tehdit etmesi, kabul edilebilir bir şey değildir.

İbrahim Karagül’ün yazısı