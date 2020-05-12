İbrahim Karagül: Türkiye ezici, akılcı bir yükselişin temellerini çoktan attı

ABD-Çin, Doğu-Batı, Avrupa-Rusya ve Asya arasında ne kadar güç kayması, ne kadar güç mücadelesi varsa hepsi Türkiye’ye yarıyor. Önüne çok geniş bir alan açıyor. Türkiye ezici, akılcı bir yükselişin temellerini çoktan attı.

Artık Doğu Afrika’dan Kuzey Afrika’ya, Ortadoğu’nun her köşesine, Türkiye’yi sınırlayacak hiçbir güç yok. Bu amaçla kurulan S. Arabistan-BAE cephesi, yeni dönemde ciddi mevzi kayıpları yaşayacak. Türkiye’yi onlar üzerinden durdurma ihtimali olmadığı anlaşılacak. Zaten bu eksenin arkasındaki ülkeler de bunun artık mümkün olmadığını görmeye başladı.

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İbrahim Karagül’ün yazısı