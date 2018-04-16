İbrahim Karagül: Türkiye düşmanlığını Arap sokaklarına yayıyorlar

Bunu bildikleri için Arap dünyasını bize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Onlara önce “İran tehdit” dediler şimdilerde ise “Türkiye tehdidi” tezini Arap başkentlerinde işliyorlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır bu ihaleyi almış görünüyor. Bu ülkeler, Türkiye ile Arap dünyası arasına kalın duvarlar örmeye çalışıyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör kuşağının mimarları ABD ve İsrail ise, ana sponsorları bu ülkeler oldu. Neden? Onlarca yıl etkili olacak yeni bir ayrışma, yeni bir çatışma planı hazırlanıyor.

“Osmanlı” tezleri işlenip Türkiye’yi yalnızlaştırma planları yapılıyor. Kim yapıyor? Yüz yıl önce coğrafyamızda Araplarla aramızı kim bozmuşsa onlar. Şimdi yine sahadalar, yine aynı şeyi yapıyorlar. İngiliz aklıyla, ABD gücüyle, İsrail hırsıyla donatılmış bir Türkiye düşmanlığını Arap sokaklarına yayıyorlar. Patron yine aynı ülkeler, güçler, oyuncular yüz yıl önceki oyuncuların bugünkü torunları. Yüz yıldır hiç kimse cepheyi terk etmemiş, yanı mevzide buluşuyor.

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İbrahim Karagül’ün yazısı