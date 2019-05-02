İbrahim Karagül: Türkiye dünyaya ‘yeni tür istiklal mücadelesi modeli’ni yayıyor

TÜRKİYE DÜNYAYA “YENİ TÜR İSTİKLAL MÜCADELESİ MODELİ”Nİ YAYIYOR.



Onlar nasıl müdahale yöntemleri geliştirip birçok ülkeye uyguluyorsa, Türkiye’nin 15 Temmuz günü verdiği mücadele de, birçok ulus tarafından direniş yöntemi olarak kabul ediliyor, edilecek.

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Öyle görünüyor ki; her ne kadar Türkiye’de unutturulmaya çalışılsa da, 15 Temmuz direniş modeli, ABD ve Batı’nın yeni sömürge girişimlerine karşı bir “direniş yöntemi” olarak yayılıyor, yayılacak.

Birinci Dünya Savaşı ile çöken bir coğrafyada Anadolu’da başlatılan İstiklal mücadelesi nasıl ki; Güneydoğu Asya’dan Afrika’nın derinliklerine kadar “emperyalizmle mücadele” ruhunu uyandırmışsa, bu da yeni sömürge müdahalelerine karşı bir direniş ruhu oluşturuyor, oluşturacak.

İbrahim Karagül’ün yazısı