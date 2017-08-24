İbrahim Karagül: ‘Türkiye cephesi’ açacaklar: Bizi aptal mı sanıyor bunlar!

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2003 Irak işgalinden bu yana adım adım, ince ince işlenen, uygulanan politika ile bugün Suriye’nin kuzeyinde uygulanan politika birbirini tamamlamıyor mu? Bütün bunlar tek bir harita çalışmasıdeğil mi? Bu harita için iki ülke imha edildi. İki ülkenin daha imha edilmek isteneceği, bunun hazırlıklarının yapıldığı bugün açık seçik ortada değil mi?

Bir şeye taraf ya da karşı olmanın ötesine geçip en azından bu gerçek üzerinde kafa yormak gerekmiyor mu? Bir adım sonrasında imha edilmek istenen iki ülkeden birinin Türkiye olmadığını iddia edecek kimse var mı bu ülkede? PKK’yı yıllardır Türkiye içinde besledikleri, silahlandırdıkları, bu ülkenin kanını akıttıkları hep bir sis perdesi ardına gizlendi.

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“Türkiye cephesi” açacaklar: Bizi aptal mı sanıyor bunlar!

Hadi bu yemi yuttuk. Peki, Suriye’de yüzlerce TIR dolusu silahı PKK/PYD’ye gözümüzün önünde aktarmıyorlar mı? O ağır silahlar, o füzeler, füze üsleri, eğitim kampları DEAŞ için mi? Aptal mıyız biz!

İbrahim Karagül’ül yazısı