İbrahim Karagül: Trump’ın ilk icraatı İran-Suudi Arabistan savaşı olacak

Sırada bütün ülkeler vardır. Türkiye var, İran var, S. Arabistan var, Pakistan var, Endonezya var, Kuzey Afrika var. Onların, coğrafyamıza yönelik küresel istilayı planlayanların defterlerinde her ülke için bir plan var.

Kim ABD dostu ya da kim düşmanı, anlamı yok, hepsi için bir ajanda var.

ABD’nin müttefiki de kaybediyor, düşmanı da, artık hiçbir şey fark etmeyecek.

Onlara göre her ülke bir gün Suriye, Libya, Irak gibi çözülecek, dağıtılacak, parçalanacak, coğrafya şehir devletlerine dönüştürülecek.

Suriye meselesi bitmeden Katar krizi başlatıldı.

ABD Başkanı Trump’ın ilk icraatı İran-Suudi Arabistan savaşı olacak.

Trump’ın ilk ziyaretinde talimatlar verilmiş, cephe şekillenmiş olacak ki, bir anda “Arap haini” ilan edildi.

Karadan, denizden, havadan abluka altına alındı. Neredeyse işgal edilecek hava oluşturuldu.

İbrahim Karagü’ün yazısı