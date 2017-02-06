İbrahim Karagül: Trump üzerinden içeride taraf tutmak küçük ülkelere özgü bir tavırdır

Neocon-İsrail aşırı sağının yönettiği siyasi dalga Trump döneminde de devam edecekse, bölgemize yeni büyük yıkımlar gelecek demektir. Bu ihtimal kesinlikle ciddiye alınmalı, yeni ABD yönetimi ile dünyanın diğer merkez güçler arasındaki ilişki biçimi dikkatle izlenmelidir.

Trump’ın öncelikle “Bush doktrini” denilen tehdit edici, yıkıcı, saldırgan politikaları sorgulaması, bunlara son vermesi gerekmektedir.

Anlatmak istediğim tartışmayı yerli yerinde yapmak gerekiyor.

Sloganlarla, mahalle kavgalarıyla, ezber cümlelerle, takım tutmalarla ne Türkiye’nin büyük yürüyüşünü, ne Trump’ın ABD içinde yapmak istediklerini, ne Türkiye-ABD ilişkilerini anlamamız mümkündür. Trump üzerinden içeride taraf tutmak küçük ülkelere özgü bir tavırdır. Türkiye’yi küçümsemek demektir.

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Dünyada kartlar yeniden karılırken, oyunlar yeniden kurulurken, saflar yeniden şekillenirken, Türkiye’nin büyük hesaplarının Trump’ın kişiliğine, kişisel tavırlarına endekslemek bu ülkeye yazık etmektir.

İbrahim Karagül’ün yazısı