İbrahim Karagül: Tanklar Kabe kapılarına dayanabilecek

Katar krizi belki yumuşatılabilir. Ama bir şeyin önünü açtı: Savaş, Suriye’den Basra Körfezi’ne kaymaya başladı. Kriz şimdilik yumuşatılsa da, Pandora’nın kutusu açıldı, işaret fişeği çakıldı. Artık kriz Körfez’den çıkmayacaktır.

İki yıl içinde olabilecekler şunlar: İran-S. Arabistan üzerinden bütün bölgeyi iki düşman cepheye ayıracaklar. Sonu gelmez mezhep savaşları başlatacaklar. Bu savaş Mekke Savaşları’na kadar uzanabilecek, tanklar Kabe kapılarına dayanabilecek.

Batı şunu hedefliyor: Sadece ülkeleri, coğrafyayı imha etmekle kalmayalım: İslam dini ve mezhepleri de değersizleştirip, düşmanlık simgesi haline getirelim. Galiba en büyük hesap da bu. Mekke Savaşları projesi böyle bir çirkin hesabın ürünü…

Tabii biz ayağa kalkmazsak, bu oyununu bozmazsak..

İbrahim Karagül’ün yazısı