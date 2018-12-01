İbrahim Karagül: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye’ye savaş ilânı anlamına gelecek adımlar atıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Açıkça Türkiye’ye savaş ilânı anlamına gelecek adımlar atıyor.

BAE ve Suud heyeti bölgedeki PKK kamplarını ziyaret ediyor, askeri uzmanlar gönderiyor, bölgeye asker sevk ediyor. Kime karşı? Bize karşı.. Türkiye’nin sınırlarında cepheler kuruyor. Ülkemize karşı Batılı ordular ve terör örgütleriyle ortak savaş hazırlıkları yapıyor.

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Bir Müslüman katliamının, soykırımının kapıları aralanacak, görmüyor musunuz?

Onlar üzerinden “İslâm İç Savaşı” hazırlıkları yapılıyor, görmüyor musunuz?

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Burada yapacağımız vatan müdafaasında, sınır savunmasında sizin askerleriniz de ölecek, bunu engelleyin. Arap gücünün ABD ve İsrail komutasında terör örgütleriyle yan yana çarpışmasına izin vermeyin.

İbrahim Karagül’ün yazısı