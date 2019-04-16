İbrahim Karagül: Statları tahrik edip hırsızlığın üstünü örtemezsiniz

Öyle “mazbata verin” diye bağırıp, organizasyonlar kurup, statları tahrik edip hırsızlığın üstünü örtemezsiniz. Mağdur edebiyatına sığınarak o çirkinliği kamufle edemezsiniz.

Sevgi pazarlayarak örgütlü hileleri unutturamazsınız. Soru çalıp binlerce vatan evladının geleceğini yok edenlerin 31 Mart hırsızlıklarını nasıl organize ettiğini inkâr edemezsiniz.

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Bunu 17-25 Aralık’ta da yaptınız. Dershane olaylarında da yaptınız. Geziterörü sırasında da yaptınız. 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaptınız. Yeni bir ümitle, yeni bir vaatle bir kez daha yapmaya başladınız..

CHP’nin oyları, İmamoğlu’nun oyları değerli de AK Parti seçmenin oylarını çalıp başka partilere yazdırmak hakkaniyet sorunu değil mi? Demokrasi sorunu değil mi?

İbrahim Karagül’ün yazısı