Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Karagül: Savunma yüzyılı bitti

Türkiye’yi Ege ve Akdeniz’de kıyıların sıfır noktasında boğma girişimleri, bu sefer çok ciddi karşılık bulacak gibi. Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar, Akdeniz’den kuşatma planları, hiçbir şekilde, Türkiye tarafından ‘savunma’ ile karşılanmayacak.

Çünkü Türkiye, tam yüz yıl savunmada kaldı. Denizleri talan edilirken susmak zorunda kaldı. Ama şimdi: Savunma yüzyılı bitti.

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Eğer, Oruç Reis’e fiziki bir müdahale olursa, Türkiye’nin faaliyetlerine fiziki bir taciz olursa, bir ‘kaza’ olursa, sözünü ettiğim o kuşağın tamamı çatışma alanı haline gelir.

İbrahim Karagül’ün yazısı

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