İbrahim Karagül: Rusya’nın yanlışlıkla askerlerimizi vurması, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi örneğini hatırlattı

CIA Başkanı’nın Ankara ziyareti, Trump’la birlikte başlayan yeni yakınlaşma çabaları, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Suriye ateşkesini nasıl etkileyecek? Moskova ile yeni bir soğukluğun ilk adımlarını oluşturur mu ya da bu sefer Rusya’nın ‘PKK kartı’nı devreye sokmasına yol açar mı?

Tam bunları tartışırken, dün Rusya’nın yanlışlıkla askerlerimizi vurması, Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi örneğini hatırlattı. CIA Başkanı Mike Pompeo Ankara’da iken böyle bir olayın gerçekleşmesi, yeni tür ‘cepheleşme’nin ön hazırlıkları olabilir mi?

Uçak krizinde Türkiye’ye komplo kurup iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirenler bu sefer aynı komployu Rusya tarafından servis etmiş olabilir mi? Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp başsağlığı dilemesi, saldırının ‘yanlışlıkla’ yapıldığını söylemesi olaya hızlı müdahale olmuştur. Ancak, uçak krizinde olduğu gibi, Rusya da bu olayı derinlikli olarak sorgulamak zorundadır.

İbrahim Karagül’ün yazısı