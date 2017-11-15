İbrahim Karagül: PKK/PYD ile DEAŞ ortak çünkü patronları aynı..

ABD, PKK/PYD ve DEAŞ arasındaki bütün kirli ilişkiler, bütün kanlı ortaklıklar gün yüzüne çıkıyor. ABD ile terör örgütleri arasındaki ortaklığın en çirkin, en tehlikeli örnekleri bir bir açığa çıkıyor. “Terör kartı”nın nasıl kullanıldığı, terör üzerinden ülkelerin nasıl paramparça edildiği, “terörle mücadele” söyleminin 21. yüzyılın en büyük palavrası olduğu, terör örgütlerinin tamamının coğrafyamıza yönelen Batılı istilanın parçası olduğu artık gizlenemiyor.

PKK/PYD ile DEAŞ ortak çünkü patronları aynı..

Reklam

Türkiye’ye, “DEAŞ’a yardım ediyor” suçlaması yöneltenlerin tamamı DEAŞ’la ortakmış. Suriye ve Kuzey Irak üzerinden “DEAŞ’la mücadele”adı altında Türkiye kamuoyunun zihnini zehirleyenlerin tamamı DEAŞ’la ortakmış.

Çünkü PKK DEAŞ’la ortakmış… Çünkü Barzani DEAŞ üzerinden işgal haritası yürütüyormuş. Çünkü PKK/PYD Suriye’nin büyük bölümünü DEAŞ’la gizli gizli anlaşarak işgal ediyormuş. Çünkü hem DEAŞ’ın hem PKK/PYD’nin patronu aynıymış.

İbrahim Karagül’ün yazısı