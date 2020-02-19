İbrahim Karagül: Parlamenter sistem sizin için neden bu kadar kutsal?

Neymiş? “Parlamenter sisteme dönüş şart”mış! Neden? Bunu kim istiyor? Neden istiyorsunuz? Parlamenter sistem sizin için neden bu kadar kutsal? Bunu siz mi istiyorsunuz yoksa başkaları mı?

Dünyada bugün parlamenter sistemi siyasi tartışma ve talep meselesi yapan tek siyasi çevre Türkiye’de. Dünya almış başını gidiyor, bütün siyasi sistemler çökmüş bizimkiler hala 20. yüzyıla dönme hayalleri kuruyor.

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Neymiş? Meclis’in etkisi zayıflamış! Ben çok daha büyük siyasi kaygılar için, ülke kaygıları için konuşulduğunu sanıyordum. Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumu algılama biçimi buymuş! Gerekçe o lafın altını hiç doldurmuyor.

İbrahim Karagül’ün yazısı