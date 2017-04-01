İbrahim Karagül: Önümüzdeki 15 gün içinde ne tür tezgahları harekete geçirebilirler?

Peki 16 Nisan’a kadar ne yapabilirler? “Evet” kararı çıkmasının önüne nasıl geçebilirler? Evet kararı belirginleşmişken, 15 Temmuz’u planlayıp uygulayanlar önümüzdeki 15 gün içinde ne tür tezgahları harekete geçirebilirler?

Deneseler bile başarı şansı imkansıza yakın

Öyle gelişmeler yaşıyoruz ki, Türkiye’ye yönelik öyle saldırılar var ki artık her ihtimali düşünme durumundayız. “Bu olamaz, bu kadarını da yapamazlar” diyebileceğimiz hiçbir ihtimal kalmadı. Yeni bir sansasyon, şok edici bir hareket yapabilirler mi?

Bütün bunları yapmak istediklerinden, deneyeceklerinden şüphe etmiyorum. Şu anki oyun planları 16 Nisan’da “Hayır” çıkarsa ihtimali üzerine biçimlendiriyor, kapsamlı bir müdahalenin hazırlıklarını yapıyorlar. Böyle bir sonuç, Türkiye için 15 Temmuz’dan daha ağır bir yıkımın kapılarını açabilir.

Onların bütün umutları da bu. Ama sonuçları değiştirecek, sarsıcı bir sapmaya neden olabilecek, başarılı olabilecek bir girişim beklemiyorum. Böyle bir şey artık mümkün değildir. Deneseler de başarı şansı sıfıra yakındır.

İbrahim Karagül’ün yazısı