İbrahim Karagül: O füzelerden biri Mekke’ye düşerse ne olacak?

Basra Körfezi ve S. Arabistan’ı hedef alan kuşatma ve saldırıların, birkaç yıl içinde büyük bir ateş topuna dönmesinden, bütün coğrafyayı alevlerin sarmasından, işin ‘Mekke Savaşları’na dayanmasından ciddi endişe duyuyorum. Ve bunun bir ‘endişe’den çok öte bir şey olduğunu da not etmiş olayım.

Mekke üzerinden Cidde’ye giden füze, havada vuruldu. Son olarak da aynı füzelerden biri Suudi başkenti Riyad’ı hedef aldı. Yani istedikleri zaman her yeri vurabileceklerini gösterdiler. O füzelerden biri Mekke’ye düşerse ne olacak? Yolunu kaybetmiş bir füze ne tür felaketlere neden olur? Ya da birileri bu arada bir korsan füze ile Mekke’yi vurursa, birileri bir tezgah kurarsa, nasıl bir kıyamet kopar?

Bu olur mu, olur!

İbrahim Karagül’ün yazısı