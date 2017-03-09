İbrahim Karagül: Münbiç ve Berlin üzerinden servis edilen tiyatro aynı merkezden yönetiliyor

Neden böyle? Neden içeridekiler ile dışarıdakiler tek bir cephede toplandı?

Neden Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’yi kuşatmaya çalışanlar ile Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’yi boğmaya çalışanlar birlikte hareket ediyor?

Neden hem Güney kapılarımızı hem de Batı’ya açılan kapıları kapatmaya çalışıyorlar?

Referandum neden hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir sarsıntıya yol açtı?

Çünkü, Münbiç üzerinden servis edilen tiyatro ile Berlin üzerinden servis edilen tiyatro aynı merkezlerden yönetiliyor.

Çünkü bu seçim, özellikle de güçlü bir “Evet” hem Batı ile ilişkilerde hem yakın coğrafyada derin sarsıntıya, jeopolitik değişimlere yol açacaktır.

Bu yüzden 16 Nisan’da verilecek karar, sadece bir Anayasa değişikliği değil, bir tarihi kırılmadır, Türkiye için yeni bir sayfanın açılmasıdır, yüz yıl süren tarihin yenilenmesi, yeni bir yükseliş tarihinin başlaması demektir.

İbrahim Karagül’ün yazısı