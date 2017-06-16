İbrahim Karagül: Kılıçdaroğlu’nu bir korku sardı

Ankara Tabip Odası, (ATO) ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’de kalp yetmezliği başladığını bildirdi. Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı. Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık […]