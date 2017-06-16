İbrahim Karagül: Kılıçdaroğlu’nu bir korku sardı

Şimdi aynı Kılıçdaroğlu, MİT TIR’ları meselesinde yollara düştü. Türkiye-DEAŞ eşleştirmesi için servis edilen CIA paketi başarısız olunca, ilişki deşifre olunca bence Kılıçdaroğlu’nu bir korku sardı. Çünkü işin nerelere uzanacağını gördü. CHP-FETÖ bağlantı noktaları, kesişme noktaları çözüldükçe çok daha kirli işler ortaya saçılacaktır.
CHP’nin Dahlan’ları ortaya çıkacaktır. Hangi çokuluslu ihaleye talip olunduğu ortaya saçılacaktır. 15 Temmuz ortaklığı, yeni 15 Temmuz’lar proje ortaklıkları deşifre olacaktır.
Bence Kılıçdaroğlu’nun en büyük korkusu, CHP’yi soktuğu bu çokuluslu ihale sürecinin altında kalma ihtimalidir.