İbrahim Karagül: İyi Parti, Saadet ve CHP’nin vatanseverleri ‘Türkiye ekseni’ne dönmeli

Bugün “Fırat’ın Doğu’suna girmeyin” diye toplantılar yapanlar PKK’nın sesi, ABD’nin sesi, İsrail’in sesidir. Bu bir ‘iç işgalci’ sestir!

Bu yüzden de adına ‘Millet İttifakı’ dedikleri, milletle ve ülkeyle hiç bir aidiyeti olmayan, tamamen mandacı, PKK’nın önünü açmaya ayarlıyapıda bulunup da kendini Türkiye’ye ait hisseden herkes bir an önce o cepheyi terk etmeli.

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Millete, milletin yüzyıllarına ve geleceğine savaş açanların kurduğu, Suriye ve Türkiye’yi içine alan bir ‘harita’ projesinin parçası olan bu yapıdaki İyi Parti, Saadet ve CHP’nin vatanseverleri ‘Türkiye Ekseni’ne dönmeli.

İbrahim Karagül’ün yazısı