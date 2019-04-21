İbrahim Karagül: İstanbul’a el koyulmuştur, bu 15 Temmuz’un devamıdır

İstanbul’a el koydular. Bu, milli güvenlik meselesidir.

31 Mart seçimlerinde İstanbul’da çok derin bir plan uygulandı. Bu, seçim yolsuzluğu değil, sandık üzerinden darbedir, müdahaledir. İçeriden ve dışarıdan bir organizasyonla seçime müdahale edilmiştir.

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İstanbul’a el koyulmuştur. Bu, 15 Temmuz’un devamıdır. Seçim meselesinin, CHP meselesinin ötesinde bir durum söz konusudur.

Seçim yeniden yapılmalı, Türkiye’ye yönelik bu müdahale boşa çıkarılmalıdır. İstanbul’u FETÖ’ye, o çokuluslu cepheye teslim eden irade ve organizasyon mercek altına alınmalıdır. Zamanla daha da aydınlatılacak bu durum, bir milli güvenlik meselesidir artık.

İmamoğlu bir projedir. Projenin yeni ayaklarını CHP’liler de, bütün Türkiye de çok yakında görecektir. Mesele seçimlerin, demokrasinin ötesinde bir gerçektir. Seçime de, demokrasiye de müdahale edilmiş, bir çokuluslu proje uygulanmıştır. Türkiye bu oyunu bozmalıdır.

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İbrahim Karagül’ün yazısı