İbrahim Karagül: İşi silahla olan silahına, işi medya olan kalemine sarılsın, yumrukları sıkın

İşi silah olan silahına, işi kalem olan kalemine sarılsın

İşi silahla olan silaha sarılsın. Sınırlarımızda ve ötelerinde çok çetin bir mücadele başlayacak. Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu, Kandil Operasyonu.. Bunlar daha başlangıç. Artık içeride değil, dışarıda savunma hatları kuracağız.

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İşi medya olan kalemine sarılsın. Önümüzdeki dönemde müthiş bir medya mücadelesi vereceğiz. Milletimizle omuz omuza, vatan ekseninde, entelektüel alanda büyük bir direnişe geçeceğiz.

İşadamları, yeryüzünün en ücra köşelerine dağılsın. Oralardaysalar iki kat daha dolaşsınlar. Ekonomik saldırıya karşı yeryüzünün her karış toprağı, denizleri, havası mücadele alanıdır artık.

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İşi istihbarat olan, Türkiye’nin etkinlik oluşturduğu, nüfuzu olduğu en uzak yerlerde bile direnç hatları, mücadele hatları oluştursun. Asya’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya kadar, Türkiye’nin büyük mücadelesi için bir istihbarat seferberliği başlatsın.

İbrahim Karagül’ün yazısı