İbrahim Karagül: İkinci 15 Temmuz Suriye’nin kuzeyinden gelecek

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FETÖ ile mücadeleyi bir çıkar, kazanç, fırsat kapısına dönüştürenler de, bizim için, milletimiz için, ülkemiz için, siyasi geleneğimiz için vatan hainleri hükmündedir ve bu suç, bir gün gelecek onları da ihanet fotoğrafına yerleştirecektir.

Çünkü mücadele ettiğimiz şey sadece FETÖ değil, arkasındaki güçlerdir. Ülkemize diz çöktürmek isteyenler onların patronlarıdır, efendileridir. Türkiye’yi rehin almak, küçük parçalara bölmek, yeniden köleleştirmek isteyenler PKK’nın da, FETÖ’nün de sahibidir.

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Açık ve net bir şekilde not edelim, tarihe kayıt düşelim: Bu silahlar Türkiye Cephesi’ni açmak içindir. “Üçüncü Cephe”yi açmak içindir. O silahlar, Suriye’deki harita oluşur oluşmaz Türkiye’ye saldırı içindir.

Bu yüzden yığınak devam edecektir. Bu projeyi yürütenler de, FETÖ üzerinden Türkiye’ye saldıranlar da aynı güçlerdir. 15 Temmuz’da FETÖ’yü ülkemize saldırtan ABD ve ortakları, bu sefer saldırıyı güneyden, Suriye’nin kuzeyinden yapacak. İkinci 15 Temmuzplanıdır bu.

İbrahim Karagül’ün yazısı