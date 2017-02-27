İbrahim Karagül: Hürriyet’in manşeti muhtıra özleminin, vesayet umudunun devam ettiğinin kanıtı

Hürriyet gazetesinin Cumartesi günü “Karargah Rahatsız” başlığı ile verdiği mesaj, biraz ürkekçe, biraz korkakça görünse de aslında bir tür muhtıra özleminin, vesayet umudunun hala devam ettiğinin kanıtıdır.

Özellikle 15 Temmuz gibi bir acıdan, o aşağılık işgal ve iç savaş girişiminden sonra hala böyle cümleler kurabiliyor oluşları, son dört yıldır ardı ardına gelen çokuluslu müdahalelerin ön hazırlıklarını andırmaktadır.

Özellikle 15 Temmuz gibi bir acıdan, o aşağılık işgal ve iç savaş girişiminden sonra hala böyle cümleler kurabiliyor oluşları, son dört yıldır ardı ardına gelen çokuluslu müdahalelerin ön hazırlıklarını andırmaktadır.

Açık oynamaktan korkanlar, sinsi ve örtülü mesajlarla, imalarla birilerine gözdağı vermeye girişmesin. Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumundan hemen önce, Hürriyet gazetesinde yer alan bu başlığı biz, Doğan Grubu’nun darbeler tarihiyle birlikte değerlendiririz. Herkes öyle yapıyor.

İbrahim Karagül’ün yazısı