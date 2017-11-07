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İbrahim Karagül: Herkes tetikte olsun, ABD ve İsrail bir ‘cephe’ kuruyor

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Suudi Arabistan’daki iç siyasi tasfiyeyi, büyük hesaplaşmayı çok ciddiye alın. Hem S. Arabistan’ın geleceği için, hem bütün bölgenin geleceği için, hem coğrafyamıza yönelik çokuluslu müdahalelerin seyrini izlemek için, hem Türkiye‘nin bölge ile ilişkilerini yeniden okumak için ciddiye alın.

Mezhep savaşları ve etnik çatışmalardan sonra tamamen Arap ve Arap olmayan Müslüman ayırımı biçimlendirildiği için, mezhep savaşları projesini yeni Arap milliyetçiliği dalgası ile değiştirdiği için, İran’ı hedefe alan ve bölgesel savaşa yol açabilecek büyük bir cephe inşa edildiği için ciddiye alın.

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İbrahim Karagül’ün yazısı

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Başbakanlık açıklaması: Yıldırım, Malta cumhurbaşkanına ‘takibe takip’ yapmış

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