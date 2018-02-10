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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Karagül: Hem Güney’den, hem Batı’dan tehdit ediliyoruz

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın dünkü açıklamasına dikkat edin. Ege’den gelen tehdide işaret ederek “iki cephede aynı anda savaşacak gücümüz var” diyor. Bu ne demek? Bu, hem Güney’den, hem Batı’dan tehdit ediliyoruz demektir. Bu iki cepheden de aynı güçler Türkiye’yi tehdit ediyor demektir.

Bu da, Türkiye’nin nasıl bir “Acımasız Direniş”e odaklanması gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu, topyekûn savunma hazırlıklarının zarureti demektir. Bu savunma alanında seferberlik zamanı olduğunun, Türkiye’nin son büyük İstiklal Savaşı verdiğinin ifadesidir. Bu, herkesin durduğu yeri sağlamlaştırma, “içeriden operasyoncu”lara karşı dikkatli olma zamanı demektir.

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İbrahim Karagül’ün yazısı


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