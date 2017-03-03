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Yaramazlara biraz batar!

   
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İbrahim Karagül: ‘Hayır’ diyenler arasındaki yakınlaşma tehlikeli bir görüntü vermekte

 

Türkiye’yi önceleyen, vatan ekseninde düşünen, ülkemizin büyük yürüyüşünün nihai amaca varması için her türlü fedakarlığı yapanlar saflaşırken, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, ihtilafları bir kenara iterken, siyasi kimliklerinden çok ülke geleceğini öne çıkarırken “hayır” diyenler arasındaki yakınlaşma oldukça tehlikeli bir görüntü vermektedir.

Sadece siyasi çevreler değil, terör örgütleri ve dışarıdan Türkiye’yi durdurmaya çalışanların aynı eksende buluşması, referandumu anlamsızlaştırmaya çalışması, “hayır” oyu çıkmayacağı hesabıyla başka yollara işaret çakmaları endişe vericidir.

Evet”i sabote etmek için, Cumhurbaşkanlığı sistemini engellemek için küresel ölçekte bir dayanışma ortaya çıkmıştır. Bu dayanışma içeriden değil dışarıdan yönetilmektedir. Referanduma açık müdahale etmekten çekinmeyen bu çevreler, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sonrası Türkiye’ye müdahale alanlarının ne kadar daralacağının bilincindedir.

İbrahim Karagül’ün yazısı

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