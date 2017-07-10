İbrahim Karagül: Hamburg’da gördük, dünya üç lider etrafında dönüyor..

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Hamburg’da gördük: Dünya üç lider etrafında dönüyor..

Hamburg’daki G20 Zirvesi gözlemlerimin tamamı bu tespitlerin doğruluğunu teyit eder nitelikte oldu. “Dünyayı değiştirecek üç lider”i burada da gördük. Bütün zirve sanki üç lider üzerinden kurgulanmıştı. Konuşmaları, tavırları, ikili temasları, kendilerine uygulanan olağanüstü güvenlik protokolü, diğer liderlerin üçüne karşı ilgisi…

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Hatta Hamburg’u savaş alanına çeviren protestocular bile bu üç lider üzerinden söylem üretiyorlardı. Çünkü sadece üçü yeni şeyler söylüyor, kokuşmuş uluslararası sistemi sorguluyor, güç haritalarına açık tavır alabiliyor, yeni küresel sistem çağrısı yapıyordu. Çünkü üçü de sözünü sakınmıyor, ülkeleri açıktan suçluyor/uyarıyordu. Güçlü liderlerin dünyasına girişi her hal ve sözleriyle ortaya koyuyorlardı.

İbrahim Karagül’ün yazısı