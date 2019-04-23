İbrahim Karagül: FETÖ ile ortaklık o yumruktan daha mı hafifti?

- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez. Edilemediği için de herkes kınadı zaten. Kendisine geçmiş olsun diyorum.
- Ama..
- Burada “ama”yı özellikle kullanıyorum çünkü bu sefer buna gerçekten ihtiyaç var.
- PKK ile, bu ülkeye silah doğrultanlarla ortak hareket etmek, o yumruktan daha mı hafifti?
- 15 Temmuz’da bu ülkeye açıkça saldıran, tarihimizin en büyük ihanetine imza atanFETÖ ile ortaklık o yumruktan daha mı hafifti?
- Terör örgütleri ile ortak bir cephe kurmak o yumruktan daha mı hafifti?
- Terörle mücadelede şehit olanlarla, onların yüreğine ateş düşmüş aileleriyle alay etmek o yumruktan daha mı hafifti?
- Bu milletin dini değerleriyle, inancıyla, ahlâkıyla alay etmek o yumruktan daha mı hafifti.