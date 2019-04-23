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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Karagül: FETÖ ile ortaklık o yumruktan daha mı hafifti?

  • CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez. Edilemediği için de herkes kınadı zaten. Kendisine geçmiş olsun diyorum.
  • Ama..
  • Burada “ama”yı özellikle kullanıyorum çünkü bu sefer buna gerçekten ihtiyaç var.
  • PKK ile, bu ülkeye silah doğrultanlarla ortak hareket etmek, o yumruktan daha mı hafifti?
  • 15 Temmuz’da bu ülkeye açıkça saldıran, tarihimizin en büyük ihanetine imza atanFETÖ ile ortaklık o yumruktan daha mı hafifti?
  • Terör örgütleri ile ortak bir cephe kurmak o yumruktan daha mı hafifti?
  • Terörle mücadelede şehit olanlarla, onların yüreğine ateş düşmüş aileleriyle alay etmek o yumruktan daha mı hafifti?
  • Bu milletin dini değerleriyle, inancıyla, ahlâkıyla alay etmek o yumruktan daha mı hafifti.

İbrahim Karagül’ün yazısı

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