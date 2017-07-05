İbrahim Karagül: Enkazın altında Kılıçdaroğlu kalacak gibi…

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

MİT TIR’ları soruşturmasına göre, operasyonu yapanlar hemen sonrasında ABD diplomatik misyonlarıyla telefon konuşmalarıyapmışlar! Yani, talimat oralardan gelmiş. “Türkiye DEAŞ’A destek veriyor” tezi için sadece FETÖ’yü kullanmamışlar anlaşılan! Bazı CHP’liler de işin içindeymiş. O belgelerin yayınlanmasında Can Dündar ve Enis Berberoğlu dışında başka kimlerin parmağı var?

Kılıçdaroğlu’nun korkusu bu olmasın! Yürüyüşün sebebi kendisini kurtarmak için toplumsal kalkan oluşturma çabası olmasın!

Reklam

Birileri CHP’yi FETÖ’nün, PKK’nın ve DHKP-C’nin etki alanına karşı korumaya alsın. Yoksa bugünkü akıl, bu partiyi bitirecek!

Tabii enkazın altında Kılıçdaroğlu kalacak gibi…

İbrahim Karagül’ün yazısı