İbrahim Karagül: Ekrem; 15 Temmuz’u hatırla! Kim bilir, senin de Pensilvanya’da yerin çoktan hazırlanmıştır

“İstanbul asla bu adamlara teslim edilemez, bu Türkiye’nin yüzlerce yıllık siyasi mücadelesine ihanettir” dedim.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İstanbul’a belediye başkanı olur ama “bu başka bir proje, bir müdahale projesi, bir çokuluslu senaryo, 15 Temmuz benzeri bir saldırı hazırlığı” dedim.

Reklam

“İstanbul’u FETÖ’ye teslim etmeyin” dedim, İstanbul’u kurban vermeyin, çağrıları yaptım.

Ortada milli güvenliğimizi, ülke bütünlüğümüzü, birliğimizi tehdit edecek bir proje var ve Ekrem bu proje için sahaya sürüldü. Er ya da geç, bu milletin direncinin nasıl bir şey olduğunu o da görecek.

Ekrem; 15 Temmuz’u hatırla! Kim bilir, senin de Pensilvanya’da yerin çoktan hazırlanmıştır. Bu millet seni de görecek!

Reklam

İbrahim Karagül’ün yazısı