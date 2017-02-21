İbrahim Karagül: Dalganın önünde duran herkes yok olmuştur, 16 Nisan’da da böyle olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı’nı öldürme emri aldılar ve buna teşebbüs ettiler. Çünkü Erdoğan, tarih dönüşüne imza atıyor, siyasi tarihi değiştiriyor, küresel güç haritasını sarsıyordu. Tarih yapıcı ana omurga, onun tarih yapıcı öncülüğünde bir güce dönüşüyordu. Bu yüzden ana hedef oldu, bu yüzden bugün yargılananlara en kritik görev verilmişti.

Erdoğan’ı öldürecekler ve plan başarıya ulaşacaktı. Türkiye düşmanı ne kadar ülke varsa, Türkiye’nin bu yükselişinden ne kadar rahatsız varsa, yüzlerce yıllık tarihin intikamını almak isteyen ne kadar güç varsa, ne kadar Sevr meraklısı varsa hepsi sevinecek, ülke mateme bürünecekti.

Ama başaramadılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Bu tarih dönüşü, yüzlerce yıl devam edecek. Türkiye, bu tür senaryoların anlamsızlaşacağı “kritik eşiği aşmaya” çok yaklaştı. 16 Nisan, bu anlamda önemli adımlardan biri. Aşılacağına, milletimizin büyük yürüyüşü devam ettireceğine inanıyorum.

Bu çok güçlü bir dalgadır, dalganın önünde duran herkes, her siyasi hareket, her örtülü operasyon yok etkisizleşmiş, zayıflamış, yok olmuştur. 16 Nisan’da da böyle olacağına inanıyorum.

İbrahim Karagül’ün yazısı