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Yaramazlara biraz batar!

   
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İbrahim Karagül: Bugün Mescid-i Aksa’da yaşananlar yakın gelecekte Mekke ve Medine’de de yaşanabilir

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Devam eden her kriz, her çatışma, her işgal, her iç savaş bir ya da birkaç ülkenin daha işgaline uzanacaktır. Müslüman ülkeler akıllarını başlarına almak, kendi ayaklarına kurşun sıkmayı bırakmak zorundadır.

Kendi kavgaları sandıkları bir çok meselenin aslında başkalarının kavgaları, hesapları olduğunu artık anlamak zorundadır.

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Türkiye, Endonezya, S. Arabistan, İran ve güçlü Müslüman ülkeler biraraya gelip ortak bir kanaat oluşturmak, bölge içi krizlere bölge içinden müdahil olmak, böylece dış müdahalenin önünü kapatmak zorunda.

Bu kaygılarla, Yeni Şafak yazarları olarak, Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşma ve işbirliğini destekleyen, cesaretlendiren, aksi takdirde nelerle yüzleşeceğimizi ortaya koyan bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyoruz. Bu, hepimizin meselesi ve hepimiz aynı tehlikeyi görüyoruz.

Zaman daralıyor ve acil bir şeyler yapmak gerekiyor. Her şey gözlerimizin önünde gelişiyor.  Kör tartışmaların, kavgaların esaretinden kurtulup harekete geçmek gerekiyor. Unutmayın, bugün Mescid-i Aksa’da yaşananlar yakın gelecekte Mekke ve Medine’de de yaşanabilir. Büyük hedef sadece ülkelerimizin parçalanması değil, İslam’ın kutsallarının yok edilmesidir.

İbrahim Karagül’ün yazısı


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