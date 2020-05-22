İbrahim Karagül: Bu, dışarıdaki ‘Türkiye’yi durdurma’ cephesinin içerideki uzantısı

Türkiye ne zaman, tarihi ve coğrafi derinliği olan, çok hassas operasyonlara girişse, ‘içeride’ garip bir hareketlenme oluyor. CHP üzerinden bir takım toplumsal gerilim stratejileri servis ediliyor.

Libya’da tansiyon yükselince, Türkiye’nin başarısı dünyayı hareketlendirince yine CHP-HDP-PKK ortaklığı üzerinden, milletimizin kırmızı çizgisi camilerimiz üzerinden bir provokasyon denendi. Dikkatleri Libya’dan uzaklaştırmak, Türkiye etkisini sulandırmak amaçlı bu.

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Yıllardır, ‘iç cephe’, ‘iç işgalci’ kavramlarını kullanıyorum. Bu bir siyasi kimlik meselesi değil. Bu, dışarıdaki ‘Türkiye’yi durdurma’ cephesinin içerideki uzantısı.

İbrahim Karagül’ün yazısı