İbrahim Karagül: Bu bir intikam saldırısıdır, ne yapacaktık, ülkeyi ABD’ye teslim mi edecektik?

Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Bu bir intikam saldırısıdır. Bu, Türkiye’ye boyun eğdirememenin acısını çıkarma çabasıdır. Ardı ardına gelen “yaptırım” kararlarının tamamının siyasi olduğu ortadadır. 15 Temmuz saldırısının planlayıcısı ve uygulayıcısı olan ülke ve çevreler, o gece milleti kurşuna dizenleri korumaya alırken, bir ülkenin kendini savunma refleksini harekete geçirenleri kurban istemektedir.

Brunson’ı bıraksanız da devam edecek. Bilinen en ahlaksız saldırı türüdür bu!

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…Ne yapacaktık, bu ülkeyi ABD’ye teslim mi edecektik? Bütün iddialarımızdan vazgeçip, millet olmaktan vazgeçip, ülke olmaktan vazgeçip bu ülkeyi ABD-15 Temmuz ortaklığına hediye mi edecektik!

İbrahim Karagül’ün yazısı